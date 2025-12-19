遭割喉的機車騎士還好嗎？北車、中山站隨機砍人案累計4死 傷亡名單一次看

一男子今晚涉嫌在台北車站和捷運中山站丟煙霧彈、揮刀砍人，警方查出他的身分，是目前因妨害兵役通緝中的27歲男子張文。張嫌在兩地的攻擊共造成3死5傷，加上嫌犯在警方圍捕下墜樓身亡，累計已有4人死亡。

​據了解，死者4人除了畏罪墜樓的27歲兇嫌張文，另3名受害者為北捷的57歲男子、中山站37歲的男性騎士、中山站37歲男子，3人受傷後送醫，陸續搶救不治。​



台北車站傷亡資訊

1. 男性，57歲，台大醫院於20時7分宣告死亡。

2. 男性，54歲，捷運局員工，初期滅火嗆傷，意識清楚，送馬偕醫院。

中山站傷亡資訊

1. 兇嫌張文，男性，27歲，國泰醫院於19時42分宣告死亡。

2. 男性，37歲，頸部刀傷，馬偕醫院於20時10分宣告死亡。

3. 男性，37歲，外科OHCA，新光醫院於22時13分宣告死亡。

4. 男性，23歲，右胸部穿刺傷，送內湖國醫。

5. 男性，32歲，左頸部切割傷1CM深，送台大醫院。

6. 女性，56歲，肩部割傷，送中興醫院。

7. 女性，49歲，下巴撕裂傷，送松山三總。



