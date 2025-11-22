遭割頸全裸逃超商…「案情竟大反轉」女已婚、尪探病才知被戴綠帽

社會中心／桃園報導

桃園一名女子遭男友持鋸齒刀攻擊頸部。（圖／翻攝畫面）

桃園市一名呂姓男子今年9月疑和「女友」發生爭執，一怒之下，持刀割了女子的喉嚨，女子嚇得不顧當下因洗澡全身赤裸，衝到附近某間超商求救；好在警方恰好於附近巡邏，馬上將女子送醫搶救外，也跑到呂男住處逮人，卻驚見呂男自戕、陷入昏迷，2人送醫後都無生命危險，呂男日前也已被起訴。不過，檢警調查發現，呂男竟是小王，而女方丈夫到醫院探望，才得知自己綠光罩頂。

回顧案情，9月15日晚間9時許，呂男疑似和「女友」生活上出現歧見，發生爭執後，呂男疑趁對方洗澡時，持刀子闖入浴室對其猛砍，還朝頸部猛割一刀；女子嚇得全裸、頸部不斷流血的衝到附近超商，店員見狀，連忙以用毛巾壓住女子頸部，桃園警分局景福派出所警員巡經於此，店員連忙在路旁揮手求援。

警方也隨即進入店內查看，發現女子還有意識但呼吸困難，並不斷說著「6樓、6樓，是被朋友持刀劃傷」，一旁民眾則嚇得說，「她一直滴血，快不行了、血一直流」。警立即進行通報，讓救護人員女子送醫，同時集結警力循線到呂男租屋處搜索，發現呂男倒臥浴室陷入昏迷，左手手腕有刀傷。

警員立即通報消防人員協助送醫急救後，2人均已暫時脫離生命危險。桃園地檢署複訊呂男，經檢察官訊問後，呂男坦承持刀殺害女子等犯行想法院聲請羈押獲准；近日檢方偵結，依違反家庭暴力罪之殺人未遂案件提起公訴。

如今，案情出現大反轉，本以為僅是情侶間因口角爭執引發的傷人衝突，沒想到，被害女子疑似已經結婚，而其丈夫是到醫院探望，才知妻子出軌甚至遭砍；至於3人的生活、感情狀況究竟如何？只有當事者最為清楚。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

