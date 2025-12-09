遭劉世芳嗆「反對打詐」 蔣萬安隔空回擊：假打詐真政治操作

內政部日前宣布封鎖中國軟體「小紅書」一個月，引發輿論譁然，台北市長蔣萬安、內政部長劉世芳為此隔空互嗆，蔣萬安批評政院與民進黨「反中反到自己變成共產黨」，劉世芳則意有所指地詢問蔣是否反對打擊詐騙。蔣萬安今（9）天再度反擊，怒批劉世芳「硬拗」其他社群平台在台設有據點，可以要求改善並追回金流，「但如今打詐成效如何？」認為民進黨不應雙重標準，更喊話中央勿假借打詐的名義行政治操作之實。

先前行政院指出，中國軟體小紅書近兩年涉入1700多件詐騙案，財損達2.4億，由於小紅書並未在台落地，未遵守台灣自由法治相關規範，也不配合政府反詐騙措施，因此決定封鎖一年。消息一出引發各界討論，蔣萬安多次開轟中央，劉世芳則反問蔣萬安是否反對警政署打詐？蔣萬安今天也回擊，稱政府此舉根本是在操弄意識形態。

蔣萬安強調，沒有人會反對打詐，如果政府真的有決心要好好打擊詐騙，他絕對全力支持，但中央封鎖小紅書，卻對臉書、LINE等其他充斥更多詐騙訊息的社群平台毫無作為，還「硬拗」是因為其他平台有在台灣設立分公司，可以要求改善並追回金流，蔣萬安反問「但今天你追回了多少金流，你打詐的成績成效如何？」呼籲民進黨不要雙重標準，勿假借打詐的名義行政治操作之實，有真實目的就講出來，不要欺騙民眾。

