遭劉宇寧「狠踩」欺負！趙露思揭背後真相 感嘆：越努力越有選擇權

劉宇寧（右）劇中曾有欺負趙露思戲碼。緯來戲劇台提供

趙露思在《珠簾玉幕》中飾演在命運淒苦的採珠奴「端午」，還為角色特別去學潛水。而角色一登場便處命運低谷，為了生存拚命掙扎。趙露思表示，自己在閱讀劇本時多次與角色產生強烈共鳴，甚至忍不住想：「端午應該走不下去了吧？」但正是這樣的角色韌性，讓她決定接下這個挑戰。

趙露思與劉宇寧在戲裡一開始的關係是劍拔弩張，卻因為看見彼此身上都有對方的影子，逐漸被吸引。劉宇寧飾演的「郎主」曾欺負端午，有一場戲，劉宇寧一腳踩在趙露思的手上，趙露思在地上狂叫吶喊要回母親留給她的遺物，讓粉絲看了心生不捨。趙露思特別解釋，其實劉宇寧的腳只有輕放在她的手上，是自己演技太好了，沒想到惹得觀眾看得心疼。

廣告 廣告

趙露思（右）與劉宇寧劇中一開始關係劍拔弩張。緯來戲劇台提供

角色身上看到「努力的意義」 趙露思克服恐懼潛水

端午總能在看似無路可走時，用自己的方式重新站起來，也讓趙露思深刻體會到：「越努力的人，越有選擇權，這就是努力的意義。」戲外趙露思也為角色相當努力，雖有深海恐懼症，怕水、更怕深海，平常也不愛搭船，但為了拍潛水戲，特別找教練特訓，更有4天拍攝都泡在水裡。

趙露思克服恐懼演出潛水戲。緯來戲劇台提供

《珠簾玉幕》中一開場就是趙露思的潛水戲，趙露思形容，一開始下水拍攝眼睛還看不見，後來愈來愈有安全感，秉持著「來都來了」的信念，非得把這場戲演好，才能拍好下水戲。當時劇組說要找個游泳攝影棚拍攝，卻沒想到美術造景太強，把橫店片場改造成「橫店峇里島」，讓趙露思嘆為觀止。《珠簾玉幕》將於緯來戲劇43頻道播出。

趙露思在角色身上看到很多韌性。緯來戲劇台提供



回到原文

更多鏡報報導

62歲李連杰傳換血、換心 突開抖音帳號喊話回歸！招認27年來保持年輕真實原因

范世錡傳喊「剖他」捲于朦朧之死 親密擁抱蘇有朋合照被挖！兩人真實關係曝光

劉宇寧「錢多到花不完」太過癮 盛讚趙露思這件事！自我懷疑：有那麼好看？