即時中心／黃于庭報導

為達到武力統一目的，中國近年文攻武嚇手段越發囂張，就算如此，我國與其互不隸屬仍舊為客觀事實。資深媒體人劉寶傑日前投書媒體，認為兩岸不能被視為「內政問題」，昨（10）日接受專訪時更點名前總統馬英九，砲轟對方「變了」，更直言這種「賣台」行為，令他心生厭惡。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（11）日狠酸，馬的發言顯然已經不容於「中華民國派」。

鍾佳濱表示，台灣是一個新聞自由、言論自由的國家，媒體從業人員可以表達自己立場，從劉寶傑的談話已經再度說明，過去他可能被稱為中華民國派，但是目前中華民國派已經認清，馬英九根本就是「一國兩制」派，並非中華民國派。

快新聞／遭劉寶傑嗆賣台「令人厭惡」！綠委揭：馬英九非中華民國派

資深媒體人劉寶傑。（圖／翻攝自關鍵時刻官方YouTube） 接著，鍾佳濱說道，如果照劉寶傑所認知的，同時也是台灣社會共識，中國和台灣絕對不是同個國家，馬英九的各項發言自然不能兼容於中華民國派，「希望馬前總統，畢竟您曾任中華民國的國家元首，回頭是岸，不要再為中國宣傳」。

