遭助理控霸凌「以折磨下屬為樂」 劉書彬「不予置評」：每個人管理都有自己的風格

民眾黨立委劉書彬的前助理邱子安，在昨（18）日發了長文，當中更指控劉書彬「對下屬無差別的職場霸凌」、「是不是一天沒有找員工麻煩就不舒服？」對此，劉書彬今天表示，「我就尊重，我不予置評」。

劉書彬遭批「自我中心、不知感激」 以折磨下屬為樂

邱子安在長文中指出，在與劉書彬親身工作的經驗，可以證實她是一個目中無人、自我中心、不知感激，以貶低、折磨、監視下屬為樂趣的人，「這樣的劉書彬，對下屬無差別的職場霸凌，惡性絕對不會只有逼迫撤簽一事」。

邱子安還舉例，劉書彬會要求下屬定期盆栽澆水、管控司機行駛路線、要是員工同時使用電腦、手機一起工作，就是偷懶，甚至還要求女姓員工即使有生理問題，陪同作立委專屬的議場前排隊工作，「劉書彬望眼觸目所及，都是下屬的犯錯，導致她做不好立委工作」。

劉書彬遭反問竟當場結巴？

邱子安還提到，有次劉書彬竟拿法制局網站上就有的公告來質問沒有彙整列冊時，自己憤怒反問，「妳是不是每一天沒有找一件事情找妳的員工麻煩，就覺得不舒服？」讓她當場開始結巴。

邱子安最後也說，自己曾經擔任劉書彬公費助理，可以見證她就是一個以虐待、貶低、檢討下屬為樂趣的人，也沒有任何立法委員工作需要的能力，「我訴求劉書彬應該離開立法委員的職位」。

劉書彬：每個人在辦公室的管理上都有自己的一個風格

對此，劉書彬今天受訪時說，這種事情，沒有辦法一時間講清楚，因為這是很奇怪的事情，前助理因為是被資遣造成的原因，所以沒辦法多做說明，因為他自己有自己的想法，每個人都有言論自由。

關於遭指控對助理貶抑的言詞、澆花吹毛求疵方面，劉書彬則說，這真的是非常個人的自有表述，「我就尊重，我不予置評」，因為每個人在辦公室的管理上都有自己的一個風格，「例如澆花我認為植物非常重要，我去澆花，助理有協助，但是沒有我自己澆，我不想造成人家困擾」。

劉書彬表示，她的辦公室在地下室，就是一個比較陰暗的地方，澆花增加綠意不是很好的事情嗎？對方，有助理請助理做這部分也是很清楚，如果反應沒做那她就自己澆花，這很天經地義的事情。

