遭勞動部指病假綁排班形成高壓文化 長榮航：制度已調整並全面修訂手冊

記者李育道／台北報導

長榮航空孫姓空服員抱病出勤，返台就醫後不幸過世，勞動部今（20日）公布調查結果，指出長榮航空長期將排班、排休、調班與績效與病假申請緊密連結，形成高度請假壓力，使員工即便身體不適也不敢請病假。勞動部並發現，事件當天組員未即時啟動機上醫療諮詢機制，返台後救護車協助也未落實；勞動部認為孫員處遇疑涉職場霸凌，要求長榮航空啟動調查並在2個月內完成。對此，長榮航空做出三點回應。

勞動部認為孫員處遇疑涉職場霸凌，要求長榮航空啟動調查並在2個月內完成。（圖／記者李育道攝影）

調查同時指出，孫員在住院期間仍因擔心影響排班而以家庭照顧假代替病假，顯示職場文化已使多數組員僅能以生理假或家庭照顧假作替代。另調查也發現，國定假日調移紀錄不明確，涉違反《勞基法》第37條，後續將交由桃園市政府處理；而值勤期間的緊急應對程序不足，將由民航局進行調查。

廣告 廣告

對此，長榮航空稍早回應，針對出勤規範與考評制度，長榮航空在蒐集各界意見後，已在日前做出調整，發布前亦遵循勞動部建議與工會溝通。後續法規若有所更動，長榮航空將會配合修訂，以確保公司制度符合相關規範的要求。

調查指出，孫員在住院期間仍因擔心影響排班而以家庭照顧假代替病假，勞動部分為此已顯示職場文化使多數組員僅能以生理假或家庭照顧假作替代。(圖／資料照)

針對機上執勤規範未臻清楚之處，公司亦已在事件調查後修訂手冊內容，並透過加強宣導以及納入訓練課程等方式，確保空勤組員充分理解與確實遵循規範內容。長期以來，組員手冊皆持續滾動式檢討不足之處，以訂定得更加清楚明確，利於空勤組員遵循。

至於勞動部表示空勤組員的國定假日挪移有違法疑慮，桃市府已來函請公司說明，長榮航空將再向主管機關陳述相關法規適用情形，以釐清適法性問題。

更多三立新聞網報導

飛富國島「班機滑行後折返」旅客乾等4小時取消 慘變「桃機一日遊」

進度79%！台南鐵路地下化全線加速 115年底第一階段通車目標

衣服放一年就發黃？做錯1事全毀 專家教3招「明年拿出來還是白的」

普發金變2萬！高鐵推飯店聯票狂撒優惠 7折車票＋住一晚送一晚全都上

