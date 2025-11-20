遭勞動部點名管理過度！ 長榮航空承諾落實改善「病假、執勤」制度

今年9月，長榮航空孫姓空服員執勤返台後因身體不適就醫，最終於10月10日病逝，引發社會關注。勞動部今（20）日公布調查結果，指出長榮過度運用勤惰管理制度，嚴重影響組員申請病假。長榮航空回應，自事件發生以來已積極調查並迅速落實改善，將持續配合勞動部完成制度檢討與調整。

對於勞動部調查報告結論，長榮航空回應如下：

一、出勤規範與考評制度

長榮航空表示，已蒐集各界意見並在日前完成調整，發布前亦依勞動部建議與工會充分溝通。未來若相關法規有所更動，公司將配合修訂，確保制度符合規範要求。

二、機上執勤規範

針對勞動部指出規範未臻清楚之處，公司已在事件調查後修訂手冊內容，並透過加強宣導及納入訓練課程，確保空勤組員充分理解並遵循規範。公司強調，組員手冊長期以滾動方式檢討不足，致力制定更清楚明確的規範，便於組員遵循。

三、國定假日挪移問題

勞動部表示空勤組員的國定假日挪移存在違法疑慮，長榮航空指出，桃園市政府已來函要求說明，公司將再次向主管機關陳述相關法規適用情形，以釐清適法性問題。