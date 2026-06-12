遭北京制裁 菲律賓防長批中方「邪惡」

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（中央社馬尼拉12日綜合外電報導）菲律賓國防部長鐵歐多洛今天表示，在遭到北京當局制裁的一天後，他將繼續在面對中國所犯下的「邪惡」行徑時履行職責；北京先前稱制裁是因為他多次發表「涉中謬論」。

路透社報導，中國與美國盟友菲律賓的關係在過去幾年持續惡化，雙方爭執不斷。在菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）領導下，馬尼拉當局積極反擊所謂的北京侵略行為；中國則指責菲律賓在具爭議性的南海區域多次侵入中國水域。

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菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）今天透過聲明表示：「對於那些揭穿他們（中國）的欺騙行徑，並說出真相的人，這確實是他們的一貫手段。」

鐵歐多洛還說：「我將繼續履行職責，在面對他們在此地、甚至在我們海域所犯下的邪惡行徑時，堅定守護我們的國家。」

中國外交部昨天宣布對鐵歐多洛及他的近親實施制裁，並稱他「多次發表涉中謬論」，損害中方正當利益並破壞中菲關係。

聲明寫道，「為維護中國國家主權、安全與發展利益，中方決定禁止鐵歐多洛及他的配偶、子女入境中國大陸及香港、澳門，並禁止中國境內組織與個人與他們進行任何交易、合作等活動。」

馬尼拉當局的外交部表示，這項制裁是一項「不友善的舉動，使雙邊關係進一步複雜化」。

菲律賓外交部在昨天晚間的聲明中指出：「這類措施無助於建立互信、負責任地管控分歧，也無法為兩國間必要的建設性交流創造條件。」

這項制裁使鐵歐多洛成為近年來遭到北京採取類似行動的眾多外國官員之一。（編譯：李佩珊）1150612