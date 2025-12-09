遭北市重罰工時超時 英業達發聲了！

圖為英業達經營階層，右三為董事長葉力誠。

日前遭到北市勞動局重罰的英業達，今日終於發聲了！英業達表示，10月份適逢專案業務旺季、部分員工積極投入，才出現工時超出限制的狀況，英業達已經檢討、強化管理機制，絕對沒有強制勞動。

北市勞動局日前公布今年10月違反《勞動基準法》的裁罰名單，共查獲130家事業單位違規，合計裁處罰鍰535萬元，其中，英業達因使勞工延長工時超過法定上限，更是5年內第3度違規，而遭到開罰30萬元，為本次裁罰金額最高的企業。

沈默一天的英業達，今日針對遭裁罰提出說明。英業達表示，10月遭到裁罰，是因為正逢專案業務旺季期間，部分員工因積極投入而出現工時超出限制的情況，英業達已檢討、強化相關管理機制，英業達並未也絕不會採取任何形式的強制勞動。

英業達進一步表示，為了因應科技業快速變動的營運型態，英業達實施「全彈性工時」與「加班費雙軌制度」，在符合法規前提下，賦予員工高度彈性與自主性，員工可依業務淡旺季及個人生活需求，彈性安排上下班時間，如果工時達到勞動基準法加班標準，亦會依法發放加班費，未來英業達將持續優化工時管理與即時預警機制、降低超時風險，確保在經營效率與員工健康之間，取得平衡。

在假期與福利制度方面，英業達指出，提供優於法令規定的假期與休假安排，包括每年一天「有薪生日假」，以及三天可自由運用的「Important Day」有薪自選假，而英業達也實施「法定補班日免上班」及「英業達限定連假」等制度，讓員工享有不中斷且有品質的休息與調適時間。

英業達亦積極打造友善育兒與健康職場環境，提供每胎 6.6萬元的生育禮金，並提供免費多元餐點、視障按摩服務、年度健康檢查與員工協助方案（EAPs）。英業達強調，將持續落實「We Make Dreams Happen 」的承諾，定期檢視並優化工時管理與福利措施，營造兼具高效創新與工作生活平衡的職場，陪伴每一位員工安心築夢、發揮潛能。



