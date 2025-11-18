遭北檢列被告偵辦 民眾黨主席嗆聲：放馬過來

台北地檢署接獲民眾匿名告發，指控民眾黨主席、立法院黨團總召黃國昌涉嫌違反《貪污治罪條例》不違背職務收賄罪，檢方已分「他字案」將黃國昌列為被告偵辦。黃國昌今（18）日痛批，北檢淪為執政黨鷹犬，並且強硬開嗆，「本人不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來」。

北檢將黃國昌列被告偵辦。（圖／報系資料照）

根據《鏡週刊》日前報導，黃國昌在今年6月18日質詢法務部長鄭銘謙時，幫成衣大廠臺雅集團已故董事長沈裕雄涉詐超過新台幣50億元相關案件說情。報導另指黃國昌於今年收到沈裕雄之子沈淳浤200萬元注資，質疑黃國昌形同與該個案有收賄對價關係。有民眾匿名以此向北檢告發黃國昌涉犯《貪污治罪條例》不違背職務收賄罪，北檢也將黃國昌列為被告偵辦。

法務部長 鄭銘謙。（資料圖／中天新聞）

對此，黃國昌今天回應表示，他無論擔任公職與否，揭弊從未收受任何利益或好處，且數週前接受媒體採訪時已清楚說明。黃國昌強調，如今淪為執政黨鷹犬的北檢與綠媒鏡週刊一搭一唱、冷飯熱炒，再一次發動黨檢媒三位一體替民進黨打擊、追殺政敵之下三濫行徑。

最後，黃國昌簡短強調，「本人不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來」。

