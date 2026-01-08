遭卓榮泰點名總預算未過須舉債 彰化縣府：3月起資金不足

行政院點名115年度總預算若未及時通過，彰化縣等6縣市須以舉債先行籌措財源，縣府財政處表示，二月底前資金沒問題，但若中央沒有準時撥下經費，三月開始，縣庫資金一定會不夠。（葉靜美攝）

行政院長卓榮泰今日大陣仗召開記者會，說明115年度中央政府總預算案至今仍未付委審查，將衝擊彰化縣等6縣市財務調度，恐須舉債籌措財源因應，對此縣府財政處表示，二月底前資金沒問題，但若中央沒有準時撥下經費，三月開始，縣庫資金一定會不夠。

行政院長卓榮泰今日率12部會首長開記者會，會中主計總處指出，若115年度總預算未及時通過，中央對地方財政均衡補助的321億也將無法動支。其中，屏東縣、台南市、嘉義縣、連江縣、彰化縣、澎湖縣等6縣市首當其衝，須以舉債先行籌措財源，將影響其他地方政府財務調度能力。

財政處表示，主計總處已電話告知，今年二月底前會撥60億元給彰化，這筆錢足以支付縣府員工薪水及年終等，資金到二月底前都沒有問題，但三月開始，如果中央沒有準時撥下經費，縣庫資金一定會不夠。

縣府3月過後恐將舉債籌措財源，不過根據財政處的統計資料，2018年底縣庫舉債合計421.6億元，截至去年11月底舉債共227.9億元，縣長王惠美上任至今，7年來已償還債務193.7億元，縣府財務趨向穩健，縣府財務上尚有舉債空間。

此外，針對彰化縣財力由第4級調整為第5級，縣府表示，這顯示中央評估後，認為彰化縣財力條件相對受限，就長遠財政規畫而言，十分不利，未來財政缺口勢必仍會擴大。彰化縣以中小企業與農業為主，稅收來源有限，且人口規模大、公共服務需求高，長期又必須維持教育、社會福利、長期照護及基礎建設等面向的服務品質，並承擔相當的財政支出責任，呼籲中央考量彰化實際財政收支的困境，增加對彰化縣各項補助。

