遭取消跨年演出 王ADEN發聲：希望事情就停在這邊

台北市 / 林彥廷 綜合報導

歌手王ADEN日前在桃園一所高中演唱，一名女學生突然上台跳舞，王ADEN見狀後則蹲到一旁，氣氛相當尷尬，事後女學生和王ADEN的回應更引起網友熱烈討論。有網友在Threads上發文陳情，希望排除王ADEN在跨年的演出，對此，台北市政府觀傳局表示「確定不會有王ADEN的演出。」而王ADEN也給出回應。

一名網友於Threads以「陳情王ADEN不適任2026台北跨年表演，請求觀傳局介入評估」發文表示，王ADEN近日在高中演唱，遇女學生衝台熱舞時停止表演、蹲地擺不悅表情，事後澄清影片遭批態度不誠懇，有意圖網暴霸凌未成年粉絲的傾向，顯示缺乏職業素養與包容力，損害偶像形象。

廣告 廣告

網友請觀傳局調查王ADEN表演合約，評估其是否適合2026台北最High新年城卡司。建議排除不適任藝人，避免公共資源資助負面影響者對此，北市府觀傳局稍早回應「謝謝大家的關心，臺北跨年晚會確定不會有王ADEN的演出。」

而王ADEN也在社群中發文表示，「謝謝大家這幾天的關心。發那部影片的本意，是檢討自己當下在台上的臨場反應，並不是希望同學或任何人因此被放進討論，更絕對不可能是煽動網路而去傷害同學。因此這部分我重新檢視了自己在表達上的分寸。」

王ADEN說，「往後在舞台上的每一次選擇，我都會提醒自己，所有的選擇影響的不只是表演本身，也包含大家的感受。我和團隊也已經討論過，接下來不會再在這裡或其他社群上回應這件事，希望事情就停在這邊，不再對任何人造成傷害，不再延伸，再次感謝大家。」

原始連結







更多華視新聞報導

網陳情「王ADEN不適任跨年表演」 北市觀傳局：確定不會演出

金馬62表演嘉賓出爐 今年將採不設主持人方式進行

認愛民謠歌手馬頔1年 《如懿傳》魏嬿婉女星李純宣布結婚

