遭台中市長盧秀燕封殺 賓賓哥回嗆：有搞清楚狀況？

遭台中市長盧秀燕重批「永不錄用」，賓賓哥昨開直播回嗆，「身為一個市長，妳有搞清楚狀況嗎？」（翻攝自江建樺／盧秀燕臉書）

台中市中山國中前（19）日邀請魔術師王元照來校園演講，網紅「賓賓哥」江建樺在演講後半段以神祕嘉賓身分現身，過程中賓賓哥開了直播，校長接獲投訴上台制止，事件曝光引發熱議。台中市長盧秀燕昨（20）日在市議會被問及此事，她認為非常可惡，「這2個人，台中市永不錄用」。賓賓哥昨天開直播時回嗆，「身為一個市長，妳有搞清楚狀況嗎？」

魔術師王元照日前受邀到中山國中演講，過程中賓賓哥以神祕嘉賓身分現身，當時賓賓哥還帶了相關工作人員到現場進行直播，由於校方並未同意加上保護學生隱私，當時校長立刻上台制止，協助賓賓哥直播的人員才將鏡頭轉向、漸漸遠離。

此事件曝光後，雙方都分別做出回應，中山國中聲明強調，聯繫過程中，王先生詢問是否可以直播？學校顧及學生未成年明確表達拒絕，不同意直播。而賓賓哥則在抖音開直播表示，當時有跟接洽的老師詢問過，而且會從後面往前拍，有學生的臉就會避開，他不滿反問校長，把他們轟到外面「處理的方式是對的嗎？」

而此事件仍持續延燒，市長盧秀燕昨天在市議會被質詢時，就被問及此事，她認為的情況非常可惡，「這2個人（王元照、江建樺），台中市永不錄用」。賓賓哥後來又開直播回嗆，「妳今天身為一個市長，妳有搞清楚狀況嗎？沒有，妳沒有搞清楚狀況，因為妳不知道事情的來龍去脈，希望盧市長要搞清楚狀況」。

