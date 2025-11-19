遭台八男神「斷崖式分手」！女星「狠甩巴掌」怒了：真的很殘忍

記者宋亭誼／台北報導

八點檔《寶島西米樂 傳承》中接班問題懸而未決，盧彥澤飾演的「中和」突如其來提出分手，何宜珊飾演的「春燕」毫無預警失戀，終於忍不住情緒，一個巴掌甩向中和。何宜珊直言：「中和真的很殘忍，我沒辦法接受主動牽人家的手，結果對方放開。」

何宜珊劇中被盧彥澤分手直呼太殘忍。（圖／台視提供）

何宜珊坦言，現實中也曾歷經過幾次「斷崖式分手」，回想感觸依然深刻：「那種心裡的痛苦真的很難熬。」這同時也是盧彥澤首度挑戰「被打巴掌」的戲，為求真實感他主動要求何宜珊「盡量打！」盧彥澤透露，這場分手戲拍攝前一場正是兩人的求婚戲，從甜蜜瞬間跌入悲情，情緒轉折猶如在洗三溫暖，他因此打趣笑說：「我每天都是痛苦並快樂著！」

盧彥澤（左）也覺得角色突然拋棄女友太過分。（圖／台視提供）

其實「中和」為了讓「春燕」完成成為西裝師的夢想，選擇犧牲自己的感情，答應娶寶島西服店千金「海珍」，並以「春燕」能成為西服店繼承人為交換條件。盧彥澤雖認同「長痛不如短痛」，仍忍不住吐槽角色：「看劇本的時候也覺得中和很煩耶！他這樣不行，應該要把事情講清楚、一起面對，不過那個年代，加上他的個性，確實會默默扛起一切。」何宜珊也笑說：「還好我活在現代！」

