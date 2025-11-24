遭台大舍監性騷受害者再現身！教長發話了「台大確實有錯」：應補正

記者李育道／台北報導

台大學生性平案風波又起，教育部長鄭英耀今日受訪回應此事。（示意圖／教育部提供）

台大學生性平案風波又起，針對一起舍監涉性騷擾的申訴案，台北高等行政法院日前判決台大性平會在程序上需補正，因此撤銷原處分，台大決定再上訴，相關學生則在今天(24日)呼籲台大放棄上訴。對此，教育部長鄭英耀回應表示，台大性平會在程序上若有疏漏，就應該補正，他相信學生希望學校不要上訴有其道理。

《中央社》報導，立法院教育及文化委員會今天舉行「解決教師荒—校事會議檢討及策進」公聽會，鄭英耀在會前受訪時表示，台北高等行政法院針對台大性平案，台大性平會議程序上確實有需要補正，他強調，性平會委員應「親自參加」，不得由代理人代替；但該案最後的決議，過程中確實有委員沒有親自出席，而由代理人參與會議。

鄭英耀指出，既然法院已提出明確意見，台大應就法論法，認真審酌最高行政法院的見解，並對程序上是否有疏漏做出補正。他更提到，台大校內具備強大的法律專業，法律系與許多法學者均能就此案討論與指導；學生希望學校不要上訴，也「應該有他的道理」

性平案受害者Y女今日現身記者會，呼籲台大撤回上訴，表示北檢已起訴涉案舍監，台大卻仍拒絕重啟調查。如今行政訴訟已有判決，校方不應再浪費社會資源，應誠實面對自身程序問題。（示意圖／資料照）

台大學生會今日在立法院召開記者會，指出受害學生Y女（化名）自111年提出申訴後始終得不到校方正面回應，台大以「調查已完整、不再受理」為由，四度駁回其調查申請，並讓涉案舍監持續留任，住宿學生安全因此陷入風險。學生會批評，台大將性平會委員名單列為「機密公文」、性平程序瑕疵明顯，又以113年的新準則替112年處理上的問題辯解，形同規避司法責任。

Y女也現身記者會，呼籲台大撤回上訴，表示北檢已起訴涉案舍監，台大卻仍拒絕重啟調查。如今行政訴訟已有判決，校方不應再浪費社會資源，應誠實面對自身程序問題。

對此，台大則回應，校方已於法定期限內提出上訴，主因是北高行以「性平會委員不得由他人代理」撤銷處分，但該見解與113年教育部公布的新準則、以及114年校內修訂的新辦法均不一致，屬重大法理爭議，因此希望由最高行政法院釐清。台大也強調，性平會委員名單一向公布在網站，並無隱瞞情形。

