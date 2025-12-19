政治中心／綜合報導

行政院長卓榮泰不副署財劃法，立院司委會移請監察院彈劾卓榮泰，正巧監察院今天到行政院進行年度巡察，卓榮泰特別向監委說明財劃法不副署的決定是不得不的做為，引起很多的憲政秩序的討論都欣然面對，前一天在司委會舌戰藍白立委的行政院秘書長張惇涵也強調，政院有責任依法行政。

監察院副院長李鴻鈞率監委，到行政院進行巡察，正巧財劃法政院不副署，藍白立委才提案，移請監察院彈劾行政院長卓榮泰。

行政院長卓榮泰：「這是一個非常慎重的決定，但是對我個人來講並不為難，一旦副署生效，行政院照這個財劃法來編定，我們就會產生一個違法的預算案，那我們就是一個違法的行政院，所以不予副署，是現在窮盡各種救濟方式當中，不得不做，引起很多的憲政秩序的討論，我覺得我們都欣然面對。」

遭司委會移請監院彈劾 卓榮泰：不副署是「不得不」的做為

行政院長卓榮泰針對財劃法政院不副署強調，是窮盡各種救濟方式不得不做。（圖／民視新聞）

卓榮泰再強調捍衛憲政立場，一旁秘書長張惇涵前一天因此到立法院備詢，過程中他據理力爭，更用一句話就打臉黃國昌。





行政院秘書長張惇涵：「昨天黃國昌委員在立法院問我，院版的財劃法有沒有包含事權，我斬釘截鐵跟他講有，我們把錢、權分配得更為合理，台灣並沒有獨裁，行政院也沒有獨裁，也不可能獨裁，行政院有責任，捍衛憲法權力分立的原則，有責任堅守國民主權、民主原則，並且要依法行政。」

財劃法陷入僵局，藍白提彈劾，但主管機關監察院今年初預算才被大幅刪凍，監委巡察還得自掏腰包。

行政院秘書長張惇涵為財劃法政院不副署赴立院備詢。

行政院秘書長張惇涵為財劃法政院不副署赴立院備詢。（圖／民視新聞）

監察院副院長李鴻鈞：「到了地方巡查，其實包括交通費、住宿費，如果有的地方，甚至於我們的監委同仁他們，有的人都自行吸收，所以這個也是比較辛苦的一個部分。」





而明年度的總預算卡關中、還沒付委審查，但預算攸關民生福祉以及各項新計畫，藍白持續杯葛，受影響最深的還是無辜百姓。





