遭司機丟包！25歲男慘死台64 是頂大雙學位資優生
新北市台64線快速道路昨（1/25）發生一起驚悚死亡車禍，25歲溫姓男子搭多元計程車返家，途中疑踢踹椅背，遭林姓司機當場丟包，之後接連被4台車輾過身亡。如今死者身分曝光，是擁有頂大雙學士學位的資優生。
據了解，溫男擁有頂大雙學士學位，從小到大成績優異，進入鐵路警察局服替代役，準備於下個月退伍。
昨於台北市文山區興隆路二段訪友後，凌晨2時搭乘林姓司機（46歲）駕駛的多元計程車，返回新北板橋的嬸嬸家。途中，溫男疑似不停踢車門及椅背，引發林姓司機不滿，兩人爆發口角，林男一氣之下在台64線快速道路中和段把溫男趕下車，又擔心溫男發生意外而報警。
未料，溫男疑因不勝酒力，倒臥內側車道，接連遭急駛而過的4台車輛輾過，警方到場發現，他全身骨折、爆頭慘死。警方後續將林姓司機與其餘4車駕駛依過失致死罪將5人移請新北地檢署偵辦，並對林男開出交通違規罰單。
《太報》關心您
未滿18歲禁止飲酒。飲酒過量有害健康且呼籲國人酒後不開車，保護自己與他人。
