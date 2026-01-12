遭司法部查聯準會翻修工程 鮑爾：政府威脅降息找藉口

美國總統川普，長期以來因為聯準會主席鮑爾不願意配合降息，讓兩人關係緊張。9日美國司法部稱聯準會的大樓翻修工程款項，高達25億美元（約台幣791億元），不僅過於豪華，還超支7億美元（約台幣222億），因此向聯準會發出傳票，要求調查鮑爾是否對國會做出不實陳述。11日華府檢察官也對鮑爾的公開發言和支出紀錄展開刑事調查。

美國聯準會主席鮑爾表示，「我對於法治和民主社會中的問責制度，懷有深厚的敬意，沒有人包括聯準會的主席，能夠凌駕於法律之上的，但這種史無前例的行動，是政府更廣泛的威脅和施壓。」

廣告 廣告

鮑爾說，他會面臨刑事威脅，是因為利率問題和政府持續對抗的後果，並且表明利率的設定，應該是對公眾利益的最佳評估，而不是迎合總統的喜好，再者如果聯準會配合降息，就無法繼續獨立判斷，更會使得貨幣政策受制於政治壓力。至於川普，他則稱對鮑爾遭到刑事調查毫不知情，但也再三強調，鮑爾其實不擅長建築工程，在聯準會也做得不好，川普還多次抨擊鮑爾是笨蛋，而且公開考慮開除他。

記者向美國總統川普提問，「您說過，鮑爾要離職的話越快越好，但鮑爾說即使您讓他走，他也不會走。」

他則回應，「他會走的，如果我讓他走，他會走的，我覺得他做得不好，他總是太遲鈍，反應有點慢，他這點讓我很不滿意。」

根據法律規定，美國聯準會主席由總統任命，任期為4年，而鮑爾的主席任期將在5月到期，川普也說，他已經準備好下一任聯準會主席的人選了。但也有財經專家分析，鮑爾被調查，可能攸關川普打算控制美國的央行聯準會，並且先給下一任主席警告。