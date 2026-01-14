遭吃豆腐? 周杰倫首度挑戰澳網 國籍被列"CHN"

生活中心／綜合報導

澳洲網球公開賽會外賽亮點滿滿，周杰倫首度參賽，遇上24歲澳洲陪練員，對方一發球，周董直接愣在原地。他自己也笑說果然連球都碰不到。不過周杰倫的國籍是寫中國，反觀台灣女將喬安娜則是中華台北，引發熱議。但喬安娜這次成了大黑馬，一路打進決賽，最後因為一顆界外球，錯失百萬澳幣獎金。

轉播主播：「周董這陣子，打球打得相當勤，真的是用生命在打。」黑色運動套裝，配上墨鏡，帥氣登場，華語流行天王周杰倫，登上2026澳洲網球公開賽，一分大滿貫，對上24歲的澳洲陪練員。墨鏡一丟，帥度先破表，但上場之後...。轉播主播：「到了網球場上，啊哈哈哈哈哈，唉唷真的是連球，都沒有機會摸到啦。」對方一發球，便知有沒有，球速之快，讓周董愣在原地。網友也直呼，大哥你好歹也撲個球。轉播主播：「啊這個外角，真的是來得太突然，周董根本還來不及反應，來不及反應啊。」

周杰倫首度挑戰澳網 國籍被列「CHN」遭吃豆腐？

周杰倫參加澳洲網球公開賽，遭到24歲澳洲陪練員K.O.。（圖／博斯網球台）

還真如他自己賽前的預言，可能連球都碰不到就出局。不過周董也發限動自嘲，說果然被自己料到，在場邊能做的就是幫大家簽名，也說除了練球，還要練猜拳，畢竟要先猜贏才能選發球。不過，雖然是表演性質，但國籍似乎又被吃了豆腐。

台灣女將喬安娜，成了大黑馬，一路過關斬將挺進冠軍戰。（圖／博斯網球台）

籤表出爐，網友就發現，周杰倫的國籍被標註是"CHN"也就是中國，而不是中華台北；但反觀台灣女將葛藍喬安娜，國籍就是"TPE"中華台北。喬安娜更是扮演大黑馬，一路過關斬將挺進冠軍戰。賽事主持人：「你要發球嗎？」台灣女將喬安娜：「我要發球。」猜拳獲勝先取得發球權，可惜最終集球出界，敗給地主隊，錯過百萬澳幣獎金。但這一路打到最後，也讓喬安娜的知名度瞬間飆高。

















