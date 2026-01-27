遭同業「空拍機投毒」害死小動物！受害農場發聲了：心碎且不可饒恕

宜蘭三星鄉某農場王姓負責人不滿前員工跳槽，2023年操控空拍機空投摻有劇毒農藥「托福松」的苜蓿粒，導致冬山鄉另一農場侏儒山羊、梅花鹿及羊駝死亡，王男近期遭地檢署依違反「動物保護法」及「刑法」毀損罪提起公訴。受害的星夢森林劇場今（27）日公開發聲，痛批王男行徑「是心碎且不可饒恕的悲劇」，不過暫時無法對外透露具體細節，將持續配合訴訟，捍衛動物安危，同時農場也全面升級安保監控與照護措施，貼文曝光後引發熱議。

星夢森林劇場在Threads發文表示，當時多位可愛的小生命中毒受創，甚至有毛小孩在醫護人員全力急救後依然離開，「這對每一位把動物當成家人的星夢夥伴來說，是心碎且不可饒恕的悲劇」。農場為了守護動物家人，案發當下即刻報警並委請律師，全力配合檢警調查，經歷漫長的偵查階段後，近日接獲地檢署偵結、正式提起公訴的通知，「雖然法律無法讓逝去的生命重來，但這份起訴書，是對那些無辜生命的一份交代」。

廣告 廣告

星夢森林劇場強調，身為動物照養產業的一員，他們相信經營動物場域不僅是商業活動，更是一份對生命的承諾與責任，「同業間的競爭應建立在動物照養及環境品質的提升，而非跨越道德與法律的紅線，更不應讓無辜的動物淪為競爭下的犧牲品」，希望此事能喚起社會對「生命價值」的重視，共同支持一個健康、安全且良性的動物產業環境。

星夢森林劇場提到，由於案件進入法院審理程序，他們尊重法治，暫時無法對外透露具體細節，但會持續配合訴訟，捍衛動物安危，為逝去的毛孩子討回公道，同時也已和新光保全合作，全面升級園區的安保監控與照護措施。

更多中時新聞網報導

姚淳耀和郭書瑤拍親密戲 先找老婆練習

FTIsland為小豬改班機登《綜藝OK啦》

國訓治療場所爭議 預計5月底解決