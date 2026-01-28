遭同黨檢舉「出賣黃呂錦茹」盼開除黨籍 賴苡任：將向紀律委員會說明

國民黨台北市議員第一選區（士林北投）擬參選人賴苡任。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

有媒體報導，有意參選國民黨台北市第一選區（士林、北投）市議員初選的擬參選人、推動罷免綠委吳思瑤的賴苡任，遭全國黨代表、士林區義信里長許立丕指控，涉傷害黨譽、出賣同黨議員張斯綱，還當「抓耙子」出賣北市黨部前主委黃呂錦茹遭羈押等，今（28）日於中常會提案，建請考紀會開除黨籍。賴苡任表示，他將向紀律委員會說明，並強調有完整證人、證據可證明他的清白。

賴苡任指出，去年 11 月 12 日他尚未對外宣布參選前，曾主動前往拜會許立丕請益，當天雙方在里長辦公室內長談超過 1 小時，氣氛融洽，許還肯定國民黨需要年輕世代投入公共事務，並對他有意投入 2026 年選舉表達鼓勵。但兩個月後，前輩態度出現巨大轉變，並提長篇實名指控，他感到遺憾，但仍選擇將其視為黨內前輩的提醒與指教。

賴苡任也就三層面回應相關指控，第一、政治層面指控：部分指控所引用的所謂「證據」，多為罷免期間特定媒體的報導，內容是否經過完整查證，本就存疑。包括所謂「五十萬元」及「向民眾黨高層求關說」等說法，他已在公開節目與多個場合反覆澄清，絕無此事。相關事實在當前資訊透明的環境下極易查證，無論是民眾黨或新竹市政府，皆可查證是否曾有相關接觸，這並非模糊空間，而是一翻兩瞪眼的事實。

賴苡任指出，第二、司法層面指控：對於司法案件的理解與看法，他尊重許立丕的個人認知，但遺憾的是，相關指控同樣主要援引媒體報導，並未檢附完整筆錄內容，也未提出起訴書等司法文件。若要以司法為依據，理應回歸完整證據，而非片段資訊，且相關筆錄內容多達數萬字，若未完整檢視，即逕行實名指控，實屬可惜。賴苡任也呼籲許立丕，可將5萬多字的筆錄再細讀一遍、再進行實名制檢舉。

賴苡任說，第三，關於是否具備參選資格的質疑：參與選舉是中華民國憲法賦予每一位公民的基本權利。若許立丕有意再次投入士林北投市議員選舉，完全可以依制度參與初選，他本人樂見其成。國民黨本就人才濟濟，優秀前輩與年輕世代共同競爭，本是黨內常態。

被問到部分指控提及罷免期間經費、資源運用等問題，賴苡任強調，相關支出是否由本人墊付，皆有明確金流與匯款紀錄可供查證。實話實說不等於傷害政黨，將事實等同於對黨不忠，這樣的指控未免過重。

賴苡任也說，若未來黨部紀律或相關委員會要求說明，他將毫不迴避，願意針對所有事項，一五一十、完整說明，並提出人證與物證，以證清白。

