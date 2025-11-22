遭吳子嘉爆想回鍋桃園市長！她曝鄭文燦回應：我心如止水「沒有任何選舉規劃」
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導
民進黨桃園市長人選備受關注，包括總統府副秘書長何志偉、立委王義川、法務部次長黃世杰浮上檯面。不過，美麗島電子報董事長吳子嘉日前卻提出，傳前桃園市長鄭文燦有意參選，引起熱議。對此，桃園市議員魏筠回應，自己已經詢問過鄭文燦，鄭說「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。
吳子嘉日前在網路節目《董事長開講》提出，鄭文燦想參選桃園市一事，是他透過個人管道得知，鄭文燦近期曾與黨政某高層見面，表達他要參選桃園市長的意願，雖然鄭文燦涉貪污被民進黨停權3年，但只要賴清德一句話就能解除，鄭文燦就能參選桃園市了。
不過，魏筠今日稍早透過臉書表示，關於吳子嘉在節目中爆料，鄭文燦有意「代表民進黨參選桃園」，大家不用再猜了，她已經問了文燦市長，文燦市長表示「我心如止水，沒有任何選舉的規劃」。
