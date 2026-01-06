遭吳子嘉爆料涉重畫區圖利 陳見賢團隊斥抹黑、依法究責

有媒體人指控新竹縣副縣長陳見賢涉光星重畫區圖利，已具狀向地檢署告發，陳陣營回應指控為抹黑，將依法究責。（陳見賢辦公室提供／邱立雅竹縣傳真）

媒體人吳子嘉5日直播時指稱新竹縣副縣長涉新豐光星重畫區圖利，已向新竹地檢舉具狀告發，未來還有18筆弊案將陸續公布。對此陳見賢辦公澄清，該重畫區是新竹縣政府依既有法定程序所進行之正常行政作為，全程具備明確法源依據，並符合完整行政程序。對吳子嘉言論，陳見賢辦公室認為吳的言論逾越合理評論範圍，將依法究責。

吳子嘉在直播中提及，國防部靶場的光星重畫案，推了8年停滯不前，在陳見賢主持重畫案後，不顧國有財產署反對，在未舉辦公聽會情況下，8個月就通過重畫案，其中97％土地為國防部擁有，但地上物拆遷經費卻高達2億多。無在直播中表示已將相關資料提供檢調參考，新竹地檢署也證實收到告發，已分案調查。

陳見賢辦公室6日澄清，針對吳子嘉於5日晚間於社群媒體平台直播中所發表言論，內容明顯與事實不符，已對陳見賢名譽造成具體且實質損害，相關言論亦已逾越合理評論範圍，涉有刑事誹謗、公然侮辱疑慮，將正式委由律師全權處理。

陳見賢辦公室也鄭重澄清，關於外界刻意炒作的重畫區議題，該案係新竹縣政府依既有法定程序所進行之正常行政作為，全程具備明確法源依據，並符合完整行政程序，陳見賢是在職務權限範圍內，以新竹縣政府機關代表身分依法履行公務。

