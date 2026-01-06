遭吳子嘉爆黑金勾結內幕！陳見賢團隊回應了

▲陳見賢辦公室聲明，吳子嘉的言論已對陳見賢名譽造成損害，且逾越合理評論範圍，涉嫌誹謗、公然侮辱，已委由律師全權處理，依法追責。（圖／取自陳見賢FB）

[NOWnews今日新聞] 資深媒體人吳子嘉昨（5）日在直播時爆料，新竹縣副縣長陳見賢涉新豐光星重畫區圖利，已向新竹地檢舉具狀告發，並揚言還有18筆弊案，將陸續公布。對此，陳見賢辦公室聲明，吳的言論已對陳見賢名譽造成損害，且逾越合理評論範圍，涉嫌誹謗、公然侮辱，他們已委由律師全權處理，依法追責。

吳子嘉5日以「新竹縣黑金大揭密」為題，在直播中爆料，新竹幫派將毁了新竹縣，也將毀掉國民黨的選舉，陳見賢為首的3人組，將成為民進黨贏下新竹縣最好的幫手，而國民黨主席鄭麗文還被蒙在鼓裡。

吳子嘉直指，國防部靶場的光星重劃案，推了8年停滯不前，在陳見賢主持重畫案後，不顧國有財產署反對，在未舉辦公聽會情況下，8個月就通過，其中97％土地為國防部擁有，但地上物拆遷經費卻高達2億多，針對這部分，吳上週已到新竹地檢署具狀提告，控告陳見賢涉嫌圖利，檢方已簽分他字案進行調查。

另外，吳子嘉認為，新竹縣重大建設的焚化爐、湖口生命園區，以及天坑案的豐采520等案，都與陳見賢有關，並揚言手中還有18條弊案未來將陸續公布。

針對吳子嘉相關言論，陳見賢辦公室表示，內容明顯與事實不符，已對陳見賢名譽造成具體且實質損害，相關言論亦已逾越合理評論範圍，涉有刑事誹謗、公然侮辱之疑慮。本案將正式委由律師全權處理，絕不姑息。

關於新豐鄉重劃區相關議題，陳見賢辦公室澄清，該案是新竹縣政府依既有法定程序所進行的正常行政作為，全程具備明確法源依據，並符合完整行政程序；陳見賢是於職務權限範圍內，以新竹縣政府機關代表身分依法履行公務，絕無任何不法。辦公室強調，任何刻意扭曲、混淆視聽之指控，均屬惡意抹黑。

陳見賢辦公室強調，關於外界刻意炒作的重劃區議題，該案係新竹縣政府依既有法定程序所進行之正常行政作為，全程具備明確法源依據，並符合完整行政程序，陳見賢是在職務權限範圍內，以新竹縣政府機關代表身分依法履行公務。

