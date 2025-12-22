遭吳宗憲嗆「父親器官健在？」 沈伯洋轟低俗：剩人格毀滅這招

吳宗憲（左）未解釋藍委赴中原因，反而嘲諷沈伯洋（右）的家人身體健康。（翻攝自國民黨YT、資料畫面）

國民黨立委近日遭媒體披露前往中國廈門參與台商活動，引來民進黨質疑「才剛擋國防預算就急赴中」，國民黨文傳會主委吳宗憲今（22日）反控遭抹紅，並嘲諷綠委沈伯洋父親「器官還健在嗎？」對此，沈伯洋怒批，以問候家人健康來詛咒、造謠、轉移焦點，顯示對赴中正當性心虛，「只剩人格毀滅這一招」。

藍委赴中行程引發爭議，民進黨今早舉行「才剛擋國防、杯葛預算，藍委週末急赴中」記者會，質疑相關行程高度政治化，引發社會疑慮；藍營也召開記者會回應，吳宗憲控訴綠營抹紅，並稱綠委家人也在中國賺錢，為何藍委赴中就變賣台？更嘲諷表示，民進黨宣稱赴陸可能遭活摘器官，「那沈伯洋父親的器官還健在嗎？」

對此，沈伯洋透過社群指出，國民黨未能說明為何在敏感時刻赴中，也無法正面回應合理的公共質疑，反而以問候家人健康的方式進行詛咒、造謠與轉移焦點，他澄清，其父親無預算審查權、未與中國高層接觸，且早在2019年後不再赴中，自己則於2024年才投入政治。

沈伯洋直言，吳宗憲將平民的身體健康甚至器官作為嘲諷，是不折不扣的低俗言論，「看來你們對於自己赴中的正當性，已經心虛到只剩下人格毀滅這一招」，他表示，自己正遭中國封殺，藍營仍發表該言論，並持續阻擋其所提出的赴中報備法案，質疑相關作為只有2種可能，「要嘛就是你跟中共站在一起，要嘛就是為虎作倀」。





