遭吳怡萱點名是藍白合「例外」 鍾小平回應了

藍營議員鍾小平表示，為了把藍白跟北市長蔣萬安的票極大化，非綠候選人蹭他，無論好事壞事他都甘之如飴，「這樣才是團結的態度」。（本報資料照）

年底九合一選情升溫，藍白合動向備受關注，其中北市議員第五選區（中正、萬華）本屆落選頭民眾黨發言人吳怡萱將捲土重來，她29日表示，在藍白合作大架構下，唯獨藍營議員鍾小平是其中的「例外」。對此，鍾小平表示，為了把藍白跟北市長蔣萬安的票極大化，非綠候選人蹭他，無論好事壞事他都甘之如飴，「這樣才是團結的態度」。

吳怡萱今接受廣播節目專訪時表示，她認為選戰愈激烈反而能創造更多被看見的空間，本屆落選她自認努力不夠，4年間她選擇持續深耕地方，定期做選民、法律服務，並將這次選戰視為「自己與自己的挑戰」，必須超越4年前的表現，這席拿不下來，就是愧對柯文哲、黃國昌的栽培。

吳怡萱說，由於藍綠陣營的參選人都要經過初選，仍處於戰局未定的狀態，民眾黨早已完成提名，這使得民眾黨支持者的選票能夠高度集中，因此她會努力將支持第三勢力的選民選票催出來，同時她也參考2024年總統大選數據，民眾黨在中正萬華區的政黨票超過2成，若能有效將這2成政黨票轉化為個人選票，將是她奪下這一席的重要關鍵。

延續本屆選舉趨勢，此次藍白合動向同樣備受關注，吳怡萱則說對她來說藍白合是2026、2028選戰的大方向，但是對她而言有個例外就是鍾小平，因為鍾小平對民眾黨前主席柯文哲的抹黑還有後續的道歉都不夠到位。

鍾小平則表示，議員選舉的性質與市長選舉不同，並非所謂的藍白合，而是採取「兄弟登山各自努力」的策略，但為了大局把藍白跟北市長蔣萬安的票極大化，非綠候選人拿他當話題、當作提款機消費，無論好事壞事他都甘之如飴，「這樣才是團結的態度」。

