遭吳沛憶質疑違規 區桂芝反嗆：請尊重自己的高度

北一女中1名老師近日於班級群組中，轉傳台北市長蔣萬安演講影片，卻遭學生質疑不中立。對此，北一女教師區桂芝說，學生若硬要將此貼上政治標籤，「就是腦殘」。立委吳沛憶則質疑，此舉恐怕已違背公立高級中等以下學校教師成績考核辦法，教育部請台北市教育局了解。區桂芝8日受訪時則回擊，立委竟也跟著起舞，難道立院沒有更重要的法案要關注嗎？直言立委有一定的高度，「請他尊重自己的高度」。

區桂芝說，發言者選擇匿名，表示不打算負責任，放完炮人就走，這種不光明磊落的行為是不值得鼓勵的，當事人大可以寫信到老師的信箱，也沒有必要在公眾平台上攻擊，強調如果對老師轉貼的東西有意見都可以溝通，「如果這真的是我們的學生，那真的是不可取」，令她更不解的是，之後還有人跟著起舞，現在連立委也跟著起舞，問「難道立法院裡面沒有更重要的法案要關注嗎？」

區桂芝也再次為當事老師平反，她說老師是在談市長演講內容，所採用的修辭學非常豐富，當課外補充正好，市長也沒有談什麼政治，學生還要去誣陷老師，「你就是要害老師陷入輿論風暴嗎？那你又不敢自己面對，然後你還要隱藏起來，那這種不光明磊落的行為，我們要鼓勵嗎？我懷疑這是我們的學生嗎？」

區桂芝也說，大眾目前對政治這麼敏感，就是執政黨弄得大家都變得神經兮兮，現在每個人隨便講了一句話，就有可能被無限擴大，「那我們被每個人要求，自我限縮所有言論自由，其實我們已經在失去自由當中。」

區桂芝也呼籲，目前老師要面對質疑，還要被調查，放話的人也應該要接受調查，如果綠營人士有任何人有精彩的演講也歡迎舉例，也說立委有立委的高度，「請他尊重自己的高度」。

台北市教育局則回應，教育局尊重教師於非教學時間及私人領域之言論自由，倘有接獲檢舉依程序辦理。

