遭周玉蔻罵「醜又髒」 王世堅反諷：「老太太」騎掃把亂飛

媒體人周玉蔻大酸王世堅「醜又髒」。（圖／翻攝自王世堅臉書）





媒體人周玉蔻臉書發文評論民進黨參選台北市長的人選，先是認為決策圈提名缺乏想像力，更大酸被網友點名的王世堅「醜又髒」，王世堅對此回嗆不評論沒有格調的老太太，更暗諷周玉蔻騎著到處亂飛的「掃把」掉了，才很慌張。

立委（民）王世堅：「我只評論有格調的人，我對老太太一向敬老尊賢。」王世堅不忍了，開口直接攻擊女人最在乎的「年齡」話題，但先引戰的還是媒體人周玉蔻，在臉書上大罵被網友點名參選台北市長的王世堅「醜又髒」。

廣告 廣告

立委（民）王世堅：「絕大多數的老太太都是在家裡，含飴弄孫貽養天年，極少數沒有格調的老太太，可能是掃把掉了，她就慌了，因為掃把是她維生的功能可以騎著掃把到處亂飛。」誰會騎掃把在天上飛又引發聯想，是不是在拐個彎，形容巫婆這個角色，王世堅會這麼氣，也因為周玉蔻先唱衰民進黨台北市長選情，提名誰都選不上，不如打一場態度戰，更說民進黨不會提名沈伯洋，因為缺乏想像力。

立委（民）王世堅：「我們黨人才濟濟好幾位，雙帥（吳怡農)對決，或者高嘉瑜就是俊男跟美女對決，徐國勇莊瑞雄，他們都很棒的很有才幹的，法律政治專業。」王世堅本人則表態，不會去領表登記意願，那究竟誰才有資格成為最有創意的那個人，立委吳思瑤也被點名。。

立委（民）吳思瑤：「我的戰場就在立法院要如何有創意，如何端出新鮮又有戰鬥力的人選，確實值得選對會成員傷腦筋。」事實上，台北被民進黨列為艱困選區，最後才會進行討論不過周玉蔻點燃的戰火，讓首都市長人選搶先掀起話題。