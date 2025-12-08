遭哥哥多年「舔耳性侵」驗出精液DNA！少女痛哭：爸媽重男輕女不在意

（記者張芸瑄／新北報導）新北市一名男子阿偉（化名）多年來多次侵犯親姊及兩名妹妹，家中卻因重男輕女而選擇視若無睹，即使父母早知情，也只是要女兒們「離哥哥遠一點」，放任侵害持續。後續姊妹一度被安置，但回家後仍再次遭阿偉伸出狼爪。2023年，他又在家中性侵當時15歲的大妹，並在案件曝光後仍無視保護令，多次返家與被害人接觸近一年。新北地院審理後，依成年人對少年犯強制性交罪判處3年6月徒刑；另違反保護令部分判4月，可易科罰金12萬元，全案可上訴。

判決書記載，2023年3月19日晚間，小美（化名）在書房使用電腦時，阿偉返家後以「聊天」為由靠近，隨即對她上下其手。她試圖閃避，阿偉卻將她抱到腿上舔耳、猥褻，最後強行性侵。小美在數日後因情緒崩潰向學校請假，在教官關心下才鼓起勇氣說出遭侵害過程，並無奈表示當時家人就在屋內，「但爸媽只想保護哥哥」，她因此選擇休學離家。

示意圖／新北市一名男子阿偉（化名）多年來多次侵犯親姊及兩名妹妹，家中卻因重男輕女而選擇視若無睹。（擷取自 免費圖庫freepik）

事後法院於2023年9月核發保護令，要求阿偉兩年內不得接近小美住處50公尺。然而他完全置之不理，自此直到2024年9月，每週仍回家一次，挑在小美獨自在書房使用電腦時與她獨處，讓少女長期處於恐懼之中。

法庭上，阿偉一度否認犯行，並將違反保護令的原因歸咎於母親要求他返家。但小美證稱，她從國小四年級開始便遭哥哥強行性侵，當時父母聽聞後僅叫她「離遠一點」；她被安置到國二後返家，又再度遭侵犯。長期的無助讓她逐漸放棄抵抗，只求「快點結束」。小妹亦表示，母親曾暗示希望小美作假證，以免哥哥坐牢。

法官調閱驗傷資料後發現，小美自童年起便多次出現性侵跡象，本案也在她體內採得男性DNA，印證她的指述。而諮商紀錄顯示，家庭結構嚴重重男輕女，哥哥在家族地位極高，小美則長期壓抑自我、獨自承受痛苦。她甚至因擔心哥哥被判刑而在庭上落淚，自責自己「害哥哥不能回家」，毫無誣陷動機。

法院指出，阿偉在2015年至2019年間已多次對姊姊、小美及小妹下手，並造成姐妹被迫安置；2023、2024年間仍對小妹猥褻，再度引發安置措施。阿偉趁父母無視、家庭失衡之際反覆犯案，事後仍屢屢違反保護令，態度惡劣。最終依強制性交罪判刑3年6月，違反保護令部分判刑4月，可易科罰金12萬元。全案仍可上訴。

