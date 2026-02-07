遭哥哥好友「性侵長達1年」！正妹大胃王哭揭事發內幕：戳著我的痛處

記者蔡維歆／台北報導

路路LULU幼年遭3男性侵、其中A男侵犯長達1年，遭對方要脅不敢說。（圖／翻攝自YouTube）

超人氣大胃王YouTuber「路路LuLu」以驚人食量走紅，曾在快食比賽中於短時間內完食2公斤巨無霸丼飯，並喝下超大杯珍奶，累積大量粉絲關注。而她過往揭露幼年遭3男性侵、其中A男侵犯長達1年的影片也被翻出。

路路LuLu曾透過頻道直播透露，就讀幼稚園中、大班時，因為那時父母忙於工作，大她6歲的哥哥常會帶著她一起，到就讀小學的朋友「A男」家玩，沒想到，她接著提到：「他（A男）性侵我長達一年。」另外，還有一對兄弟B、C男，也曾對她伸出一次魔爪。當時A男更恐嚇她，「如果我把這件事講出去的話，他就會找人傷害我的家人。」

超人氣大胃王YouTuber「路路LuLu」以驚人食量走紅。（圖／資料照）

談起這段經歷，路路LuLu數度掩面痛哭，後來會決定上法院是因為小學3、4年級，上健康教育課程的時候，一名思想保守的老師在課堂上說，「女生婚前性行為是會讓大家瞧不起的事。」那段期間路路LuLu甚至冒出輕生念頭，所幸遇到了一個好老師，對方得知後幫忙報警並告上法院。

然而，由於B、C男只有1次，且不太記得他們的長相，於是只告了A男。最後對方得到代價、去法院心理輔導，她也表示接受這樣的結果。而她也長達10年與憂鬱症狀共處、抗爭，偶時還會產生幻聽，「有一個聲音一直告訴我是沒有用的人，戳著我的痛處」，如今路路成了人母，再回想起來，她僅說「我覺得當時他們還沒有長大，這件事情他們也得到了該有的教訓」。

