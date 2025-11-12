遭問是否籲川普放棄對BBC提告 英相僅強調須導正錯誤
（中央社倫敦12日綜合外電報導）英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天拒絕說明是否會敦促美國總統川普放棄對英國廣播公司（BBC）提告，求償10億美元。川普主張，BBC誤導性剪輯他於2020年總統大選失利後發表的演說影像。
美聯社報導，在下議院每週質詢時間，英國自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）詢問施凱爾，是否會介入川普與BBC的爭議，並排除英國納稅人要向美國總統支付款項的可能性。
但施凱爾沒有直接回應，而是重申自BBC總裁戴維（Tim Davie）9日因醜聞請辭以來，政府一貫的立場。
他表示：「我相信BBC應該強大且獨立。有些人巴不得BBC不存在，我不是其中之一。」
不過，他也補充：「但只要出現錯誤，BBC就需要整理內部狀況。」
川普昨天在福斯新聞（Fox News）受訪時表示，他打算實踐對BBC提告的威脅。BBC是一家擁有百年歷史的機構，當前正面臨政治極化和媒體收視習慣改變的多重壓力。
川普說：「我想我是不得不這麼做，因為我認為他們欺騙了大眾，而且他們已經承認了這點。」
川普的律師布瑞托（Alejandro Brito）已正式發函BBC，針對BBC紀錄片對川普2021年1月6日演說內容的編輯手法提出警告。當天，一群川普支持者衝入美國國會大廈。該信要求BBC向總統道歉，並「全面且公正地」撤回該紀錄片以及其他對川普的「不實、誹謗、貶損、誤導或煽動性言論」。
這封信表示，若BBC未在美東時間12日下午5點前滿足其要求，川普將採取法律行動。
這場爭議聚焦在BBC招牌時事節目Panorama的一集，名為「川普：第二次機會？」（Trump: A Second Chance?），播出時間恰逢2024美國總統大選前夕。
該片由第三方製作公司製作，將三段來自2021年演說、時間相隔近一小時的引言剪接成一段，呈現出川普帶領支持者一同遊行並「拚命抗爭」的畫面。
被剪掉的部分，包括川普呼籲支持者要和平示威的內容。
BBC董事會主席夏哈（Samir Shah）10日為這段導致「觀眾誤以為他直接號召暴力行動」的剪接致歉。
除了戴維請辭外，BBC新聞主管圖內斯（Deborah Turness）也於9日因被指偏頗及誤導性剪輯而辭職。（編譯：陳政一）1141112
