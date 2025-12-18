遭問為何不與丁特辯論？ 沈伯洋：跟頭家辯論贏了又怎樣？

針對近期有人找他辯論，沈伯洋回應了。（翻攝自沈伯洋臉書）

總統賴清德日前就《財劃法》不副署發表談話，直播主丁特隨後在社群評論，並與民進黨立委沈伯洋在留言區互動，丁特邀約直播講課，沈則回應「討論沒問題，每人輪流3至5分鐘最有效」，沈預告將以直播方式說明不副署「之後」作為，有網友問他「不是要與丁特辯論？」。對此，沈伯洋昨（17日）發文，強調立委的辯論場域在立法院，並直言：「我們是人民選出來的公僕，人民是頭家。跟頭家辯論，贏了又怎樣？」

丁特日前針對總統談話內容在Threads發文，引來沈伯洋在下方留言「可不可以論述實質內容，這樣大家也比較好討論」，丁特則回覆「歡迎沈委員來直播講課」，還說自己幾個月前就曾私訊邀請，但未收到回覆，沈也再度留言：「討論是沒問題的，每個人輪流3-5分鐘應該是最有效果的。」

沈伯洋發文預告，將於18日以直播方式說明行政院不副署《財劃法》後的後續作為，卻有網友質疑「你不是跟丁特提出一人3-5分鐘的輪流辯論嗎？你人勒？」

丁特與沈伯洋日前在留言區互動，引來網友質疑他遲遲未與丁特辯論。（翻攝自Threads）

對此，沈伯洋於17日深夜在臉書及Threads發文表示，「最近一直有人喊著要找我辯論」，他指出，外界可能對立委的職責有所誤解，並強調，立委的工作是在立法院辯論，透過政策攻防與法案思辨，才能將人民的利益極大化，這是民意代表的責任，也是民主的真諦。

沈伯洋也直言：「我們是人民選出來的公僕，人民是頭家。跟頭家辯論，贏了又怎樣？」若用專業術語去壓制就宣稱勝利，他問：「這種『贏』有什麼意義？這只能是在網路吵架用的。」他歡迎民眾有疑慮可提出，他會負責解答與報告，至於辯論，請讓它回到議場上。





