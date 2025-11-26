遭問「被黃明志睡過嗎」 雪碧曝「私下交情」！

娛樂中心／綜合報導



網紅「護理女神」謝侑芯日前猝死馬來西亞，歌手黃明志因在場、持毒，還驗出多種陽性反應，9日被以謀殺、毒品等罪二度延扣，13日已獲釋。事件爆發後，謝侑芯好友雪碧多次公開發聲，屢次對戰酸民力挺好友。先前曾有傳言指出，謝侑芯會去馬來西亞全是因為好友「雪碧」介紹，近日雪碧上podcast被逼問「被黃明智X過嗎？」，揭露真實交情。





雪碧遭問「被黃明志睡過嗎」，親曝2人「私下交情」。（圖／翻攝自IG ＠ala780705）

小A辣昨（25日）在個人IG發出podcast《泰辣行不行》的預告，本次專訪謝侑芯好友雪碧。雪碧指出，「他們兩個認不認識，其實我根本不知道」，自己也是事後才從新聞報導得知2人5年前曾合作拍攝MV。對於網友傳聞跟黃明志合作就有親密發展過，雪碧被問「有被睡過嗎？」，不敢置信回「怎麼可能！他不是我的菜啊」，「他也沒有撩我啊，連撩都沒有啊」，透露與黃明志交流僅限於工作。

雪碧遭問「被黃明志睡過嗎」，回應「怎麼可能！他不是我的菜啊」、「他也沒有撩我啊，連撩都沒有啊」。（圖／翻攝自IG ＠ala780705）

事實上，雪碧日前就曾發文澄清回應外界指控，透露自己與黃明志並無深交，強調當初因拍攝MV認識黃明志，曾帶了幾位朋友一起去喝酒，私下無其他交情。對於外界瘋傳是雪碧介紹謝侑芯去大馬，她火大轟「真的是一派胡言！反正有警方調查，一定會還我一個清白」，並強調好友為人單純，與外界謠言完全不符。









