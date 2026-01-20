遭嗆大便自己收 中市府回擊配套不足

苗栗縣長鍾東錦（右二）20日縣務會議上向土石方處理業者喊話，縣府願意主動協助依法申請土資場設置，讓地方建設步上軌道。（謝明俊攝）

內政部國土署推動營建土石方清運新制，因配套不足引發全台「土方之亂」，立委楊瓊瓔19日召開協調會時，國土署營建管理組長李守仁竟要求台中市「自己的大便自己收」，引發地方強烈不滿。台中市政府20日回擊強調，目前的困局在於中央規畫不周，導致去化量能嚴重失衡，呼籲中央應成立跨縣市調度平台，並給予合理緩衝期。

對李守仁失言部分，國土署冷處理不回應。記者20日打電話到李守仁辦公室，該組同仁均表示李不在座位上；李的手機至截稿前也均未接通。國土署表示，台灣港務公司可提供台中港區內、約能容納20萬立方公尺土方的5公頃土地，供台中市政府使用，市府已同意運用此暫置區協助土方去化。

台中市都發局指出，目前合格運能不足2成，清運費用卻暴漲3至4倍，導致中小型建商面臨斷鏈風險。市府揭露全台量能呈現「北重南輕」，台中出土量占全國六分之一，台中港規畫收容量卻與北高兩港差距甚遠。中央提議在台中港設置5公頃暫置區，僅能支撐1個月需求，且行政程序緩不濟急。

中市府強調支持政策初衷，但建議中央在今年底啟用台中港填方區之前，應暫緩新制或對已動工建案准予維持舊制，以避免工期延誤及工地安全風險。

苗栗縣也發生多個科技新建工程因土方無法運出處置以致工程暫停，縣長鍾東錦公開呼籲竹竹苗3縣市互相配合支援，不要讓地方工程停擺。

鍾東錦20日在縣務會議上，請水利處向相關業者說明營建剩餘土石方管理新制以及申設土石方資源回收場所流程，使業者了解申設作業並不困難，將協助具意願者依規定提出申請。