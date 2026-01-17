遭嗆女瘋子董事長！賈永婕爆「瞎妹私訊尪」老公求饒了

賈永婕全家福。（圖／翻攝自賈永婕臉書）





台北101董事長賈永婕，2002年與王兆杰結婚、育有二女一子，夫妻倆常在社群發文鬥嘴，昨（16）日她在臉書發聲喊道：「王董最近翅膀長硬了，也活得不耐煩了！」公開老公私人發文內容，直呼要把「瞎妹私訊」的故事告訴大家，引起熱議。

賈永婕透露，老公王兆杰在個人臉書發佈數張跟女兒們的合照，並寫下：「女兒們各自回到學校繼續enjoy她們的美好校園生活，我又要獨自面對自戀愛表現的女瘋子董事長，和一個很愛耍帥裝酷的高中生了！女兒，期待你們放假快回來拯救老爸。」

賈永婕說貼文底下，還有一堆跟風的好朋友們留言安慰他「辛苦了」、「我都有點同情你」等，她反擊喊道：「王董真男人啊！很好真男人，既然你敢說，那我也要來考慮看看是不是要把上次那個瞎妹私訊你的事情說出來，再附送另外一個瞎妹纏上老董的鬼故事！請問大家有興趣嗎？」正當眾人敲碗吃瓜之際，她卻說老公已經求饒喊自首無罪。



