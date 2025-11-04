遭嗆該淘汰 黃敬平：若能讓鄭麗文不再被針對 願退出國民黨

國民黨桃園市議員黃敬平，近日遭臉書粉專「政客爽」指控，在大罷免期間跑去綠營政論節目訕笑自己人，該粉專更怒嗆「可以從今天一路打到2026」，黃對此回應，「黨主席都已選完了，何須霸凌來霸凌去，徒惹笑話親痛仇快」。而在今天，黃敬平在臉書發文表示，若退黨「可以讓你們不再針對鄭麗文主席或國民黨中央的話，而不在選完黨主席之後還分化吵鬧、抓戰犯批鬥」，自己願意退出國民黨。

針對「政客爽」的指控，黃敬平同日也在臉書回應，黨主席都已選完了，何須霸凌來霸凌去，徒惹笑話親痛仇快。但「政客爽」也再留言嗆黃敬平，國民黨有幾個人跟他一樣跑去綠營政論嘲諷自己人？大罷免選戰一堆人很辛苦在打仗，他卻訕笑凌濤、翁曉玲，自己難道不知道那段時間他們被綠營圍毆嗎？「誰跟你親」。

「如果要黃敬平退出中國國民黨，可以讓你們不再針對鄭麗文主席或國民黨中央的話，而不在選完黨主席之後還分化吵鬧，抓戰犯批鬥的話，黃敬平願意退出中國國民黨」，黃敬平今天晚間在臉書發文表示，自己曾經從事媒體新聞記者工作，從不說假話、有什麼話就直說，當記者時是這樣，當議員還是一樣，因為自己不想改變初衷、初心。

黃敬平也直言，自己「當烏鴉慣了」，臉書粉專上一直有許多藍綠支持者留言批評、痛罵洗版，這次國民黨主席選舉因力挺鄭麗文得罪了很多人，但自己從不在意，無所謂也無所畏。他指出，網路上近日流傳的連結，不過就是「政客爽」11月3日放話要一直打自己打到2026的一連串猛攻號角，他們所攻擊的事，也就是今年4至6月發生過的新聞，當時新聞都已紛紛報導過，包括自己說明過，也跟同黨立委翁曉玲、陳玉珍分別通話及談過了。

