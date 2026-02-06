遭嗆遇王義川就怯戰！媒體人一劍封喉：黃國昌在怕什麼

即時中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌宣布投入新北市長選戰，今（6）日舉行政見發表會。針對民進黨立委王義川昨在社群貼文酸「建商女婿開都更記者會是否岳父告訴的」，黃國昌反稱王義川是「政治小丑」。對此，媒體人詹凌瑀便反嗆黃國昌「怯戰神」，直言他平常喊辯論卻不敢正面迎戰王義川，只會噴口水、人身攻擊，批評這種行為才是真正的政治小丑，呼籲黃國昌若問心無愧，就應接受辯論，不要躲在家裡。

民眾黨主席黃國昌宣布投入新北市長選戰，他今日舉行行政見發表會。針對民進黨立委王義川昨晚在社群媒體發文酸「專門做都更的建商女婿今天要開一場關於都更要怎麼樣才會比較快的記者會，內容是不是岳父告訴他的？」黃國昌竟反稱王義川是「政治小丑」。

對此，媒體人詹凌瑀在臉書反嗆「黃國昌到底在怕什麼？」他直言，黃國昌面對質疑，只會罵王義川是政治小丑。詹凌瑀指出，黃平常不是很愛叫陣、喊「來辯論」嗎？怎麼遇到王義川時，這位「戰神」卻不敢辯論，瞬間變成「怯戰神」？

詹凌瑀直言，王義川就是黃國昌心頭最深的刺。從台大時期質詢到黃國昌落淚，到現在王義川邀辯論，黃國昌哪一次敢正面迎戰？只會挑對手，說人家等級不夠，其實心裡怕得要命，怕被王義川撕下裝模作樣的假面具。

接著，詹凌瑀更嘲諷，一個想選新北市長的人，連基本的政策辯論都不敢接，遇到質疑就只會噴口水、搞人身攻擊。他批評這種行為才是真正的「政治小丑」，呼籲黃國昌若問心無愧，就應接受王義川的辯論邀請，「別再讓大家笑你：高舉正義大旗，私下建商女婿，遇到川哥就躲進家裡！」





