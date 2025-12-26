遭嗆「你這輩子也就這樣了」暴怒！桃園客運司機痛毆學生 家長同意撤告

[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導

桃園客運劉姓司機因懷疑高中生逃票與學生發生口角，隨後又遭另一名學生嗆聲「你這輩子也就這樣了」，情緒瞬間失控，竟追下車當街毆打學生，造成對方鼻樑骨折、滿臉是血，事後被依傷害罪起訴。雙方於26日調解成立，學生家長同意撤告，相關條件未公開。

桃園客運劉姓司機痛毆學生被起訴，家長經調解同意撤告。（圖／資料畫面）

案發於10月22日下午5時左右，劉姓司機駕駛學生專車時，質疑一名男學生投幣金額不足，雙方在車上多次爭執。男學生強調已投足18元，並表示若司機不信任可直接下車處理，但司機語氣持續強硬，雙方不歡而散。

車輛行駛途中，另一名男學生疑似替同學抱不平，下車前轉頭對司機嗆了一句「你這輩子也就這樣了」，讓劉姓司機當場暴怒，不顧車上仍有其他學生，竟將車輛違停在車道上，追下車對學生揮拳猛打，甚至將人摔倒在地，連續出拳十多次，造成學生重傷。

學生送醫後被診斷出鼻骨骨折、頭臉多處挫傷，並出現急性壓力反應。桃園地院審理時，劉姓司機坦承犯行，表示深感後悔並希望向學生道歉、爭取緩刑。

