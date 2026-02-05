遭嗆「烏克蘭女生沒讀過大學」！佳娜爆氣飆罵同場女星 舊事重提嘆重點被模糊

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

烏克蘭籍女星佳娜近日在節目《小姐不熙娣》分享過往錄影經歷，透露曾遭同場女星公開嘲諷「烏克蘭女生都沒讀過大學」，讓她當場失去理智，在攝影棚內爆氣開罵，場面一度緊張，幸好薔薔坐在兩人中間，急忙出聲緩解氣氛。

烏克蘭籍女星佳娜透露，曾在節目中遭同場女星公開嘲諷「烏克蘭女生都沒讀過大學」。(圖／翻攝YouTube小姐不熙娣)

佳娜回憶，當時製作單位安排她與另一位俄羅斯代表同場錄影，雖然事前看過腳本覺得內容合理，但正式錄影時，對方卻脫稿發言，先是稱「烏克蘭就是俄羅斯的鄉下」，她心中雖然不滿但仍冷靜以對，不料對方接著再說「烏克蘭女生都沒有讀過大學，你們看她就知道」，徹底踩到佳娜的底線，讓她憤怒反擊。

事後佳娜私下查詢對方的學歷背景，心中不平直言：「妳這輩子上不了我的大學！」然而事件曝光後，外界卻將焦點放在她情緒失控的一面，甚至貼上「脾氣不好」的標籤。對此，佳娜感嘆，因為自己當時音量較大，反而掩蓋了對方先前的失言，讓整件事的原委被誤解。

