遭嗆「烏克蘭是俄羅斯鄉下」佳娜錄影被羞辱氣炸 網挖出4年前片段：全靠薔薔打圓場

佳娜近日上節目表示，曾在一檔節目中，遭俄羅斯女星嗆「烏克蘭女生都沒讀過大學」。（翻攝自YouTube頻道小姐不熙娣）

烏克蘭籍女星佳娜近期在節目中透露，過去錄影時曾遭同場女星公開冷嘲熱諷，直指「烏克蘭女生都沒讀過大學」，言論充滿歧視。消息一出，廣大網友立刻發揮偵探精神，挖出4年前佳娜與俄羅斯女星安妮（Annie）在節目中激辯片段。當時場面火藥味十足，而同場嘉賓「薔薔」超高EQ的救場行為，意外成為網友瘋傳焦點。

安妮嗆「烏克蘭像俄羅斯鄉下」！火藥味瞬間爆表

在被翻出的節目片段中，俄羅斯女星安妮與佳娜針對兩國女生的素質展開論戰。安妮當時語出驚人，表示俄羅斯女生比較時尚、有錢，且「教育較好也比較聰明」。她雖然稱讚烏克蘭是不錯的國家，卻補刀形容：「它（烏克蘭）真的有點像俄羅斯的鄉下，俄羅斯比較高級優雅。」

這番言論讓佳娜當場氣炸，反擊直指安妮亂講話，狠酸俄羅斯除了莫斯科以外，其他地方也都是鄉下，並反問安妮：「妳好像也不是從莫斯科來的，所以妳自己也是鄉下人！」眼看兩位異國正妹就要在棚內開戰，現場氣氛一度尷尬至極。

薔薔「拿臉部高光」吸砲火！主持人調侃：那是出油吧

就在戰火一觸即發時，性格豪爽的薔薔（林嘉凌）立刻出面緩頰。她完全不偏袒任何一方，直接把砲火攬到自己身上，對著兩人說：「我覺得俄羅斯、烏克蘭都沒有台灣時尚！妳看我臉上的高光，是比妳的還亮的！」

這番話成功轉移焦點，主持人也趕緊接話調侃：「天啊薔薔，妳的臉那像出油吧！」成功讓緊繃的氣氛稍微鬆動。薔薔隨後更自信地補上一句：「我們台灣那麼小一個島，比妳們還時尚、還會玩！」將原本兩國之間的國籍爭議，轉化為女生之間的時尚互槓。

網友大讚：薔薔扮黑臉化解尷尬 EQ高到爆

不少網友看完後紛紛在影片下留言，大讚薔薔的仗義與智慧：「薔薔很努力地扮黑臉，希望把雙方砲火集中在自己身上，化解尷尬」「雖然她一直說自己第一，但看得出來是想打圓場」「薔薔 EQ 真的高，把砲火引到自己身上救了佳娜也救了節目」。

佳娜日前上節目重提此事，也引發網友對演藝圈「排擠文化」的熱議，而當年薔薔的救援舉動，也讓她在網友心中的好感度再度飆升。

