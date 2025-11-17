遭嗆「砍掉3桌腳」 賴清德回應韓國瑜：不該替侵略者找藉口

針對沈伯洋遭大陸放話全球追捕，總統賴清德日前曾喊話立法院長韓國瑜「站出來維護國家尊嚴」，但被韓回擊是賴自己砍掉桌子三腳、還意有所指稱，自己有病卻要人吃藥。賴今在出席活動時則回應指，中國對台灣任何一位人民進行跨境鎮壓，都等同於傷害中華民國主權，而針對立委沈伯洋的調查，更是直接衝擊我國憲政體制。賴清德呼籲韓國瑜，面對境外敵對勢力時應一致對外，「不該替侵略者找藉口」。

賴清德今日上午出席國家檔案館開幕典禮前受訪。媒體提問韓國瑜批評他「自己生病要別人吃藥」是否合理時，賴清德表示，中國對台跨境鎮壓的作法不會被國際社會接受，一定會有民主國家聲援；他呼籲身為立法院長的韓國瑜，基於維護國會尊嚴與言論自由的立場，應站出來支持受壓迫的立委，而非將此議題視為政治操作。他強調：「不是在消費沈伯洋，而是國會自身不能沒有態度。」

賴清德指出，中國只要跨境迫害台澎金馬2300萬人中的任何一人，都是對國家主權的傷害；沈伯洋是現任國會議員，中國對他採取行動，更已直接觸及我國憲政秩序。他並提到，過去幾年中國持續以文攻武嚇、滲透統戰等方式破壞兩岸和平，國際間也普遍認為挑釁來源在中國，而非台灣。他說，「真正砍斷韓院長那張桌子四個腳的，是中國不是台灣。」

賴清德最後強調，不同政黨間競爭雖然正常，但在面對境外敵對勢力時，台灣內部應該團結一致。如果現在對中國的跨境鎮壓找理由開脫，未來中國若要發動侵略戰爭，反而等於替他們準備藉口。他再次呼籲韓國瑜三思，「我們都是同一個國家的人，面對外來威脅應一致對外，不應替侵略者說話。」

