遭嗆「一輩子也就這樣」客運司機毆打學生 今當庭認罪

桃園市今（2025）年10月22日發生客運司機毆打高中生事件，劉男駕駛公車時，因口角與黃姓學生衝突，竟下車於人行道及車道上揮拳、抱摔對方，導致黃生鼻骨閉鎖性骨折、頭部挫傷及急性壓力反應。檢方依傷害罪起訴，建請法院從重量刑。桃園地院今（12）日開庭，劉男坦承犯行，透過辯護人表示悔悟，願與學生調解，法官建議提供書面道歉，法院將於26日調解後再開庭。

桃園市今年10月22日時發生一起客運司機毆打高中生事件，因口角糾紛下車毆打黃姓學生，造成對方流血、鼻骨閉鎖性骨折及多處挫傷。事後，桃園客運已將劉男開除，檢方以傷害罪起訴，並建請法院從重量刑，桃園地方法院今日開程序庭。

檢方調查指出，案發當天，劉姓司機在2名學生接連上車投幣後，先以「他媽的」等語質疑首名陳姓學生未投入足額車資，學生表示已正確投幣並要求確認投幣箱金額遭拒，雙方言語不歡。隨後，行駛途中，劉男因黃姓學生表達不滿，再出口出「臭俗仔」、「賭爛這種臭俗仔」及「我很少跟低能兒講話ㄟ」等語。

黃姓學生在中山中平路口下車時，對劉男言語不滿，嗆「連錢都不會數，一輩子也就這樣子了」。劉男隨即停車下車，在人行道及車道上揮拳毆打、抱摔黃姓學生，甚至在對方倒地、雙手抱頭跪坐時仍持續出拳攻擊，造成黃姓學生前額挫傷瘀青、頭部與臉部挫傷、鼻骨閉鎖性骨折併鼻出血、左耳挫傷併耳鳴，以及事後「急性壓力反應」。

劉男在人行道及車道上揮拳毆打、抱摔黃姓學生，甚至在對方倒地、雙手抱頭跪坐時仍持續出拳攻擊。（圖／翻攝自 Threads ＠qn_taiwan）

據《自由時報》報導，庭上，劉男坦承犯行，並透過辯護人表示願與學生調解，請求法官給予緩刑機會。辯護人指出，劉男在偵審過程中皆坦承犯罪，深感悔悟，且因檢方迅速起訴，未能及時與學生和解，他希望藉此向學生表達歉意。因黃姓學生因上課未到庭，法官建議劉男提供書面道歉。學生代理人則表示，如劉男有誠意，可進行調解，並認為劉男僱主桃園客運也應出庭。法院排定26日進行調解後開庭，並將視調解結果表達量刑意見。

辯護人表示，劉男真誠悔過，願意承擔責任，期望法院酌量從輕處理，給予改過機會。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

