遭嗆「這輩子就這樣」 桃客前司機毆打學生認罪盼當面道歉

桃園客運劉姓前司機當街毆打學生引發爭議。（翻攝畫面）

桃園客運劉姓司機10月22日懷疑高中生逃票，遭黃姓學生嗆「錢都不會數，這輩子也就這樣了」，因而下車動手毆傷黃姓學生，遭桃園地檢署依傷害罪起訴並求重刑。桃園地方法院今（12日）開庭，劉姓司機當庭認罪並希望當面道歉，給予緩刑機會，法院則排定二週後調解。

桃園地檢署起訴指出，劉姓司機駕駛學生專車，10月22日在2名學生接連上車投幣後，質疑首名陳姓學生未依規定投入足額車資，黃姓學生為聲援同學，直言「連錢都不會數，一輩子也就這樣子了」，劉姓司機因而毆打黃姓學生。檢方認為劉姓司機行為嚴重影響公共安全、造成民眾恐惶，其態度、行為實有偏差，因此請法院從重量刑。

廣告 廣告

桃園地方法院今（12日）開準備程序庭，劉姓司機辯護人稱其已坦承犯罪，深切悔悟，請求法院予以從輕量刑或緩刑宣告，給予劉姓司機自新機會，且因本案檢方起訴速度較快，導致劉姓司機於案發後，無法立即與黃姓學生和解，劉姓司機訴後也自行具狀，主動積極表達想彌補損害的意願。

劉姓司機辯護人說明，考量到《個人資料保護法》相關規定及學生的意願等因素，因此暫時不宜貿然進行實質道歉，請求法院擬定調解期日，讓雙方就本案犯罪事實達成和解或調解，儘快恢復平靜的生活。桃園地方法院法官則排定於本月26日上午先行調解，並進行審理程序，若雙方調解順利，於當日進行言詞辯論即可結束。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





更多《鏡新聞》報導

鹹粥嬤19歲孫返台求職碰壁 主動申請提前入伍「甩開過去」

巨業客運司機撞斃東海女大生願賠至少350萬 被害母「盼將心比心」

學生遭司機攻擊鼻梁受傷 醫院評估暫無開刀必要需休養