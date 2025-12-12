遭嗆「這輩子就這樣」！桃客司機暴打學生 當庭認罪：想當面道歉

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

桃園客運一名劉姓司機，今年10月22日晚間因質疑學生投幣金額不足，遭另一名黃姓學生嗆：「連錢都不會數，這輩子就這樣了」，司機竟暴怒下車追打黃姓學生，造成他鼻骨骨折挫傷，遭桃園地檢依傷害罪起訴並求重刑。桃園地院今（12）日開準備程序庭，劉男當庭認罪並表示想當面道歉，法院已排定2週後進行調解。

桃園客運一名劉姓司機，今年10月22日晚間因質疑學生投幣金額不足，遭另一名黃姓學生嗆：「連錢都不會數，這輩子就這樣了」（圖／翻攝畫面）

劉男的辯護人表示，劉男於偵查及審理階段皆自白認罪，已深切悔悟，請求法院從輕量刑或緩刑宣告給予自新機會，且因檢方起訴速度較快，導致劉男於案發後無法立即與被害學生和解，劉男被起訴後也自行具狀表達想彌補損害的意願。考量到《個資法》相關規定及學生意願等，因此告知劉男暫時不宜貿然進行實質道歉為宜，請求法院擬定調解期日，讓雙方達成和解或調解。

黃姓學生今日因課業無法到庭，委任的張姓代理人則表示，若劉男展現誠意，可考慮調解協商，至於對劉男量刑的建議，將視調解情況決定。而由於劉男案發時為桃園客運司機，希望法院安排調解時一併通知雇主共同參與，獲法官同意。

由於劉姓司機和辯護人想當面向黃生致歉，法官建議，若黃姓學生實在無法到場，劉男可準備書面道歉資料，由代理人轉交。法官並諭知於本月26日上午先行調解，隨後進行審理程序，若調解順利，當日進行言詞辯論即可結束。

