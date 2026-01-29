遭嘲諷中文口音！李多慧曝林妍霏私訊道歉 幫緩頰：她是親切的人

味全龍韓籍啦啦隊成員李多慧，先前遭喜劇演員林妍霏在脫口秀節目中公開嘲諷說中文的口音。對此，李多慧29日和男星柯震東一同現身品牌活動，談及此事時透露，林妍霏上週有傳訊息向她道歉，表示對方是很善良的人。

李多慧（右）29日和男星柯震東（左）一同現身品牌活動。（圖／記者 伍映澄 攝）

李多慧受訪時透露，上個禮拜有收到林妍霏的私訊道歉，她很感謝對方有來向她說明這件事，「有感受到她是個很親切的人，決定雙方之後保持互相應援關係。」 已經順利的將這件事解決。

李多慧接著說道，自己平常也很喜歡看一些喜劇搞笑影片，能理解有時候會有類似的失誤情況，也希望未來有機會兩人能見面。

李多慧透露，上個禮拜有收到林妍霏的私訊道歉。（圖／記者 伍映澄 攝）

此外，近期傳出韓國有4支職業球團爆出禁止旗下啦啦隊成員台韓兩邊應援，讓不少球迷擔憂在台應援的女孩會受影響，李多慧被問及此事時表示，有看到相關新聞，不過自己已經4年沒有在韓國活動了，不太會受影響，「因為我一直住在台灣，還不知道韓國的消息。」

脫口秀演員林妍霏日前在節目中嘲諷李多慧說中文的口音。（圖／翻攝IG str_network）

