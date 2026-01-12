遭嘲諷後首現身！李多慧強調「沒抽菸」 改變聲音惹網心疼

喜劇演員林妍霏近期在脫口秀節目《喜劇怨偶》中，公開嘲諷味全龍韓籍啦啦隊成員李多慧，更模仿李多慧的中文口音，引發各界撻伐。李多慧沉寂多日，終於打破沉默發聲回應了。

李多慧拍影片回應風波。（圖／李多慧 Threads）

李多慧12日透過影片表示，「最近我看到了一些跟我的中文有關的故事，大家別擔心，我真的真的沒事」，同時她也堅定強調「我真的真的不抽煙」。

李多慧說，面對這次風波，讓她對自己的聲音有了新的想法，也成為她繼續進步的機會，她也在影片中詢問粉絲「以後用現在這樣的語氣和聲調，你們覺得怎麼樣呢？」。最後，李多慧提到2026年會繼續在台灣努力，並用中文告白粉絲「希望大家喜歡我，謝謝，愛你們。」

影片曝光後，許多網友紛紛留言力挺「多慧你原本的樣子就超棒的！拜託請不要為那種莫名其妙的人而改變自己」、「誰來告訴他（她）根本不是他（她）的錯」、「這兩天幾乎網路上，9成的人都替妳抱不平，代表台灣人真的很喜歡妳」、「看到這個影片真的很心疼」、「心疼死了，到底要把這個女孩逼到什麼程度」。

回顧事件，喜劇演員林妍霏之前拿李多慧下班時和粉絲互動的影片來嘲諷，模仿對方用可愛的中文口音說：「晚安！晚安！回家！回家！」，她質疑「啊有人類這樣講話嗎？」更揣測李多慧關上門後，在家一定是叼著菸，邊喝酒邊用髒話罵粉絲。表演片段曝光後，慘遭網友炎上。

