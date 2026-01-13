遭嘲諷後首露面！李多慧澄清「我不抽菸」 曝1事會做出改變惹網心疼

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

中職味全龍韓籍啦啦隊員李多慧字來台發展後，深獲台灣粉絲球迷喜愛，但日前脫口秀演員林妍霏卻在演出時公開調侃李多慧私下會抽菸、罵髒話，讓粉絲相當氣憤。對此，李多慧昨（13）日晚間打破沉默親自回應此事。

李多慧打破沉默回應遭脫口秀演員林妍霏嘲諷一事。（圖／翻攝自李多慧Threads）

李多慧表示，近期有看到網路上有關於自己說中文的事情，並表示她真的沒事，要大家不要擔心，隨後她在影片中澄清，「我真的真的不抽煙。」直接正面回應傳聞，而她也提到，對於自己的聲音有了新的想法，而這也成了她未來持續進步的機會，隨後詢問大家，「那麼以後用現在這樣的語氣和聲調，你們覺得怎麼樣呢？」最後她透露，2026年自己會持續在台灣發展，並中文告白：「大家希望喜歡我，謝謝，愛你們。」

李多慧澄清自己不抽煙。（圖／翻攝自李多慧Threads）

影片曝光後，許多粉絲紛紛留言力挺，「看到這個影片，真的很心疼」、「我喜歡你，繼續做你喜歡的事情做自己就好，你真的很好很好，原本就很好，怎樣都好！是你都好」更有人表示不需要為了這件事而改變，「不要改變，就是喜歡本來那樣真實的你，講話超可愛的啦」、「用你自己喜歡的音調就好！！不用在意別人的看法」、「我很喜歡妳講中文的樣子，請不要為了亂七八糟的人改變。」





◎《FTNN新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。

