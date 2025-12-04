遭四叉貓爆「翻4倍賣淘寶貨」 「小草女神」澄清：測試示意圖

劉芩妤遭指拿淘寶貨「翻4倍賣」，今日發文澄清。（翻攝自劉芩妤臉書）

網紅四叉貓昨（3日）發文指稱，表態投入台中市西屯區議員選戰的民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤，曾批發淘寶貨「翻4倍賣」，怒批「有夠暴利」。對此，劉澄清，相關圖片僅是先前測試平台的示意圖，並無實際販售，對於其個資遭公開，她強調已影響安全與生活，將在律師協助下採取必要行動維護權益。

劉芩妤宣布爭取提名角逐台中市西屯區議員後，四叉貓在臉書發文指出，劉曾發文影射他用淘寶貨謀取暴利，但他都是找台灣廠商製作商品，並反指劉先前在蝦皮賣場刊登的商品圖片，與淘寶相同，價格差距卻很大，「翻4倍賣，有夠暴利」，他也在貼文中公開劉的多項帳號資訊與背景。

對此，劉芩妤今日在臉書回應，表示自己投入政治前，是電商購物主播，相關截圖僅為她與廠商合作前用於測試平台的示意圖，後台已在測試後關閉，且無任何銷售或不法行為，並指出，這些舊資料曾於今年5月被放大討論，如今再次被引用，讓她感到遺憾。

劉芩妤強調，尊重所有人的參政權和言論自由，但最令她不安的是個資再度被公開，已超越正常民主社會應有的界線，為保護自己與家人安全，將在律師協助下依照相關法律採取必要行動，她表示將持續以正面方式面對選戰。





