遭國務卿蒙蔽？川普宣稱古巴談判「進行中」 美媒爆盧比歐背後設局阻撓

古巴爆發嚴重能源危機，全國面臨斷電邊緣，美國總統川普日前對外宣稱，美方正與古巴高層進行談判，並有望達成協議。然而，根據美媒《Drop Site News》獨家報導指出，這場所謂的「高層談判」疑似根本不存在，而是美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）為推動古巴政權更迭，刻意誤導川普的政治陷阱。

國務卿遭指「欺上瞞下」 阻斷川普和談之路

報導引述多位不具名的美國與古巴官員說法，指出雖然川普在本月1日於海湖莊園向媒體表示：「我們正與古巴最高層對話，我認為我們將達成協議。」但事實上，華府與哈瓦那之間根本沒有進行任何高層實質談判。

一名川普政府高層向媒體透露，川普之所以會這麼說，完全是因為「盧比歐就是這麼告訴他的」。消息人士分析，盧比歐的策略是先讓川普相信談判正在進行，待數週或數月後，再聲稱因古巴態度「頑固」導致談判破裂。如此一來，便能斷絕所有外交途徑，迫使川普政府轉向盧比歐一向主張的強硬路線，讓古巴「政權更迭」。

古巴陷入「斷油」危機 渴望與美直接對話

另一方面，古巴正陷入空前絕後的能源災難。由於川普政府祭出關稅威脅，成功迫使墨西哥政府停止向古巴供應石油，導致古巴電力網瀕臨崩潰。古巴政府已開始實施全國性能源配給，包括削減大眾運輸、縮短學生在校時間，甚至傳出航空燃油僅剩一天庫存。

古巴總統狄亞士卡奈（Miguel Díaz-Canel）於5日召開長達數小時的記者會，強調古巴並非美國的威脅，並在不設前提、尊重主權的基礎上，極度渴望與美國展開對話。古巴官員私下向媒體表示，他們甚至願意與長期視古巴為敵的盧比歐對談，唯一底線只有「主權不容談判」。

假訊息滿天飛 墨西哥談判傳聞遭闢謠

報導中特別澄清，先前有媒體（如《Politico》）引用古巴流亡部落客的社群發文，稱勞爾卡斯楚（Raúl Castro）之子已赴墨西哥與CIA會面，這類傳聞已被古巴高層與相關知情人士駁斥為「假新聞」。

古巴副外長費南德茲（Carlos Fernandez de Cossio）接受CNN訪問時明確表示，目前雙方僅限於訊息交換，並未建立雙邊對話。所謂的「接觸」僅止於技術層面，例如美方告知遣返移民的班機資訊，古巴方僅回覆「收到」。

盧比歐的政治賭局：邁阿密選票與政權夢

《Drop Site News》分析指出，身為古巴裔移民後代的盧比歐，其政治根基在於南佛羅里達州的古巴流亡社群。若他簽署任何讓古巴政權合法化的協議，將面臨政治自殺。因此，他必須確保談判「看起來在進行，但實際上必須失敗」。

對於《Drop Site News》的報導，美國國務院新聞辦公室並未提供具體證據反駁，僅重申川普的立場，稱「我們正與古巴交談，古巴領導人應該達成協議」，但始終無法說明談判的人員、日期或地點。

